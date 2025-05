ASSE : Un grand buteur de retour, c’est la folie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Officiellement reléguée en Ligue 2 seulement une saison après son retour dans l'élite, l'ASSE a déjà pour objectif de revenir en Ligue 1 le plus rapidement possible. Pour cela, les Verts espèrent conserver leur attaquant Lucas Stassin, mais un autre grand nom ouvre la porte à Saint-Etienne pour tenter de sauver le club.

Malgré l'arrivée d'un nouvel investisseur et d'un projet ambitieux, l'ASSE est déjà de retour en Ligue 2. Un an après avoir réussi à revenir dans l'élite, les Verts ont effectivement été relégués, échouant à la 17e place de Ligue 1. Une triste situation pour l'un des plus grands clubs du football français. Mais les Foréziens pourraient bien compter sur un retour improbable.

Aubameyang met le feu sur les réseaux sociaux En effet, par le biais d'un message sur son compte X, Pierre-Emerick Aubameyang a suscité un énorme espoir auprès du peuple stéphanois. Tout a commencé par un post d'un supporter de l'ASSE en réponse à la promesse d'Andrey Santos de revenir à Strasbourg dans le futur. « Ne croyez jamais à ça les frères, on attend depuis 10 ans le retour d'Aubameyang nous », regrette-t-il, ce qui a fait réagir l'actuel attaquant d'Al-Qadsiah : « Ah mais on dirait ma carrière est finie calma je suis en grande forme il reste du temps ». Il n'en fallait pas plus pour faire réagir les supporters de l'ASSE qui ont largement commenté cette publication de Pierre-Emerick Aubameyang qui a généré un vent de folie sur les réseaux sociaux.