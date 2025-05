Discussion secrète, le PSG boucle le transfert parfait !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, sa relation avec Luis Campos semble excellente et se présente comme l'une des principales explications à la réussite actuelle du nouveau projet parisien. D'ailleurs, c'est à l'issue d'une discussion entre les deux parties que le club de la capitale a bouclé le transfert de João Neves dont le profil sied parfaitement au projet de jeu de Luis Enrique.

Depuis quelques mois, le PSG s'est lancé dans un nouveau projet qui ne consiste plus à recruter des stars, mais plutôt à miser sur de jeunes talents. Et ce projet donne déjà satisfaction puisque le club parisien réalise une excellente saison avec en ligne de mire, la finale de la Ligue des champions le 31 mai.

Le relation Campos-Luis Enrique fonctionne parfaitement

Un projet notamment basé sur l'excellente entente entre Luis Enrique et Luis Campos. D'ailleurs, Le Parisien révèle que depuis 2011 et le rachat du PSG par QSI, jamais un entraîneur et son directeur sportif n'ont été sur une telle osmose. Et cela se ressent sur le mercato.