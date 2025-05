Kylian Mbappé - PSG : Luis Enrique a tout compris ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En fin de saison dernière, Luis Enrique annonçait que son PSG serait plus fort collectivement après le départ de Kylian Mbappé. Si la théorie de l’entraîneur espagnol semble s’être confirmée en 2024-2025, ce dernier a de nouveau évoqué le sujet ce mercredi, tout comme Warren Zaïre-Emery. Selon vous, Paris est-il devenu plus fort sans le capitaine de l’équipe de France ?

« C’est un sport qui est assez complexe pour que les équipes qui ont les meilleurs joueurs ne gagnent pas tous les matchs. On le savait depuis longtemps (que Mbappé allait partir), comme tout le monde. Toutes mes décisions ont été prises en fonction de ce que je considérais le mieux pour l’équipe. Je suis convaincu que, peu importent les joueurs, nous serons plus forts la saison prochaine. » En fin de saison dernière, Luis Enrique se montrait formel : le PSG serait tout de même plus compétitif malgré le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Avec un possible sacre en Ligue des Champions en plus d’un parcours remarquable en Ligue 1 ainsi qu’en Coupe de France, le PSG version 2024-2025 n’a jamais semblé aussi fort. Présent en conférence de presse ce mercredi, Luis Enrique a de nouveau été interrogé sur ses affirmations datant du mois de mai 2024 concernant Mbappé.

Luis Enrique : « On ne peut pas dépendre d'un seul joueur » « Pour moi, il y a beaucoup de stars dans cette équipe. Ce qui est formidable, c'est qu'elles sont au service de l'équipe et non l'inverse. J'ai la chance d'avoir de nombreux joueurs de haut niveau, mais le travail de chacun est au bénéfice de l'équipe : le football est un sport collectif, et pour moi, c'est la chose la plus importante. On ne peut pas dépendre d'un seul joueur. Il n'était pas possible de savoir à 100 % que nous arriverions à ce niveau, mais quand on travaille au maximum, il est important d'anticiper les évolutions possibles. On ne sait jamais ce qui va se passer ni ce que l'équipe pourra réaliser, mais nous nous sommes certainement améliorés par rapport au début de l'année », a-t-il confié.