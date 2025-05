Transfert surprise au PSG, il balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG à la surprise générale en septembre 2020, Alexandre Letellier revenait dans la capitale dans un rôle de 3e ou 4e gardien, censé préparer au mieux les joueurs durant les séances d'entraînement. Le portier se livre sans détour sur ce choix de carrière, et en dépit des critiques, n'affiche aucun regret quant à ce retour inattendu au PSG.

Pur produit issu du centre de formation du PSG qu'il avait quitté en 2010 pour faire sa carrière (SCO Angers , Young Boys de Berne, Troyes, US Orléans...), Alexandre Letellier ne s'attendait certainement pas à revenir dans la capitale dix ans plus tard sous l'ère Qataris. Et pourtant, en septembre 2020, le gardien est contacté par Leonardo afin de revenir au PSG dans un rôle de troisième gardien, derrière Keylor Navas et Sergio Rico.

Letellier, le retour improbable au PSG Interrogé dans l'After Foot sur RMC Sport, Alexandre Letellier livre les coulisses de ce retour pour le moins inattendu au PSG en 2020 : « Le moment où le PSG vient me chercher c’est pendant le Covid. A ce moment-là, j’étais en fin de contrat. Je me retrouvais du coup au chômage, j’avais un petit garçon. Paris vient, 100 % des joueurs auraient fait comme moi. Oui, j’ai fait l’impasse sur le côté compétition, mais à côté de ça, j’allais vivre un truc extraordinaire », indique le gardien, qui avait une tâche bien particulière à l'entraînement.