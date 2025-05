Départ de De Zerbi : Grande nouvelle pour l’OM !

Sous contrat jusqu’en 2027, Roberto De Zerbi est régulièrement annoncé proche d’un départ de l’Olympique de Marseille en cette fin de saison. Il faut dire que plusieurs gros clubs de Serie A auraient l’intention de changer de coach comme l’AC Milan, qui quelque mois seulement après d’être séparé de Paulo Fonseca, souhaiterait en faire de même avec Sérgio Conceição.

Il y a eu la Juventus , puis l’ Atalanta ou encore l’ AS Roma pour l’entraineur italien, qui a de son côté être concentré sur son projet à l’ OM pour le moment. Les spéculations l’envoient surtout à l’ AC Milan , club où il a fait ses classes lorsqu’il n’était qu’un très jeune joueur et auquel il serait vraisemblablement très attaché.

Milan ne penserait plus à lui

Mais les choses semblent avoir changé en Lombardie ! Gianluca Di Marzio nous livre en effet les noms suivis pour succéder à Sérgio Conceição et on ne trouve plus Roberto De Zerbi. A sa place il y aurait Massimiliano Allegri ou encore Thiago Motta, ancien du PSG qui sort d’un échec à la Juventus.