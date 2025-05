Kylian Mbappé : Un transfert XXL est confirmé !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pendant longtemps cette saison, Kylian Mbappé a formé un trio d’attaque avec Vinicius Jr et Rodrygo. Si les deux premières stars vont continuer l’aventure en Espagne, le numéro 11 lui, pourrait quitter le Real Madrid cet été. En effet, un cador de Premier League songerait sérieusement à s’offrir le Brésilien né en 2001.

Auteur de 41 buts toute compétition confondue cette saison, Kylian Mbappé aura été l’un des éléments majeurs du Real Madrid en 2024-2025. Pour sa première année en Espagne , le Français s’est imposé comme un leader en attaque, alors que de leurs côtés, Vinicius Jr et Rodrygo ont connu une saison très compliquée.

Gros départ en attaque au Real ?

Si le numéro 7 devrait continuer l’aventure chez les Merengue, ce n’est pas forcément le cas du numéro 11. Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole fait état d’un départ probable pour Rodrygo, qui ne joue plus sur ces derniers matchs de la saison. Un nouveau trio d’attaque pourrait donc être composé au Real Madrid la saison prochaine, de quoi mettre encore plus en évidence Kylian Mbappé ? Possible.