Transfert à 60M€ : La déclaration d’amour au PSG !

60M€ et 10M€ de bonus. C’est le deal que le PSG a passé avec le Benfica Lisbonne l’été dernier pour s’attacher les services de Joao Neves. Un coup parfait du point de vue de l’international portugais de 20 ans qui a déclaré sa flamme au Paris Saint-Germain

«Je suis très content d’être ici et d’avoir choisi ce club et ce projet»

A la suite de son témoignage pour le média britannique, s’exprimant en anglais, Joao Neves a remercié le PSG de l’avoir recruté et donc de l’intégrer à un groupe et un projet parfait pour sa post-formation. « Je suis très content d’être ici et d’avoir choisi ce club et ce projet. C’est impossible d’être dans une meilleure position que celle-ci ».