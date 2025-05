Mercato : Le PSG a échoué, il va rejoindre Kylian Mbappé ?

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid pourrait frapper un grand coup sur le marché des transferts en attirant Nico Williams, courtisé par le PSG et le FC Barcelone l’an dernier. Doté d'une clause libératoire de 58 millions d'euros, l’ailier espagnol de l'Athletic Bilbao comme une grosse opportunité de marché et pourrait rejoindre Kylian Mbappé.

L’Espagnol est fan de Mbappé

Le profil de l’ailier plaît beaucoup à la direction, également motivée par l’idée d’attirer un joueur de la Roja. De plus, le club ne serait pas insensible à l’idée d’arracher au Barça l’une de ses cibles. S’il venait à rejoindre le Real Madrid, Nico Williams évoluerait alors avec Kylian Mbappé, un joueur qu’il apprécie beaucoup. « Il joue aussi sur le côté gauche, même s’il peut aussi évoluer devant. Les dribbles qu’il réalise, comment il les exécute, sa façon de se déplacer… J’aime beaucoup l’observer, d’autant plus aujourd’hui alors que j’essaie de ne plus être seulement un dribbleur et que j’apprends aussi à combiner. J’aime comme il bouge, comment il se situe sur le terrain, comment il se démarque. J’essaie de le faire aussi et ça marche », disait-il en mars dernier, dans les colonnes de France Football.