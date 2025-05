Six transferts se préparent, mercato de folie à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l'OM peut aborder le mercato de façon plus sereine son mercato estival. Cependant, Pablo Longoria l'a confirmé, l'objectif prioritaire sera de vendre avant le 30 juin pour l'équilibre des bilans comptables. Dans cette optique, en plus de Luis Henrique, le club phocéen aimerait boucler six transferts.

Dauphin du PSG, l'OM a donc validé son billet pour la prochaine Ligue des champions et peut donc se tourner vers le mercato estival de façon assez sereine. L'objectif sera de renforcer un effectif qui semble un peu tendre pour jouer sur tous les tableaux. Mais avant cela, il faudra vendre.

Luis Henrique bientôt vendu ? Cependant, avant tout, l'OM doit vendre et se prépare à envoyer Luis Henrique à l'Inter Milan comme Pablo Longoria l'a récemment confirmé en conférence de presse. « Notre objectif est de vendre Luis Henrique avant le 30 juin. C'est une question de bilan, de respect pour notre propriétaire, pour nos engagements avec les différentes instances, l'UEFA et la DNCG », confiait le président de l'OM, confirmant ainsi la nécessité de vendre avec le 30 juin, date de la clôture de l'exercice comptable.