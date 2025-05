OM : La mèche est vendue pour un joueur de l’Algérie

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’hiver dernier en prêt avec option d’achat estimée à 12M€ en provenance de l’AC Milan, Ismaël Bennacer n’est pas encore assuré d’être toujours à l’OM la saison prochaine. Le salaire de l’international algérien ne correspond pas au rendement qu’il a eu sur le terrain depuis qu’il est à Marseille et pour le journaliste Nabil Djellit, il y a deux cas de figures possibles dans ce dossier.

Comme il en a l'habitude, Pablo Longoria était présent en conférence de presse lundi afin de faire un bilan de la saison écoulée. Le président de l’OM a notamment évoqué la situation des joueurs arrivés dans le cadre de prêts avec option d’achat au cours des deux derniers mercatos. Une situation qui concerne Pierre-Emile Hojbjerg, Jonathan Rowe, Neal Maupay, Amar Dedic et Ismaël Bennacer.

« Une discussion va avoir lieu entre Mehdi Benatia et le coach pour décider de la suite à donner » « Il y a trois joueurs en prêts avec obligation d’achat : Pierre-Emile Hojbjerg, Jonathan Rowe et Neal Maupay. C’était important dans une saison où nous n’avions pas la Ligue des Champions. Il fallait reconstruire un effectif entier. C’était aussi une logique comptable, liée aux flux de trésorerie, afin d’étaler les investissements sur différentes saisons. Concernant Amar Dedic et Ismaël Bennacer, ce sont des prêts avec option, pas obligation. Une discussion va avoir lieu entre Mehdi Benatia et le coach pour décider de la suite à donner », a déclaré Pablo Longoria.