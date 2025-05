Transfert à l’OM : Ça bloque pour 2M€ ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté de l’OM, Luis Henrique ne devrait pas s’éterniser au vu de la déclaration forte signée Pablo Longoria en conférence de presse lundi. Le président de l’Olympique de Marseille a affirmé que le Brésilien devra avoir plier bagage d’ici le 30 juin prochain. Toutefois, un différend financier de 2M€ empêcherait à ce jour de boucler sa vente à l’Inter.

Pablo Longoria a scellé le sort de Luis Henrique

« Des discussions avec l’Inter ? Pas seulement avec ce club. il y a des discussions avec différents clubs. Notre objectif c’est de vendre Luis Henrique avant le 30 juin pour des questions de bilan et de respect avec notre propriétaire. Cette Coupe du monde des clubs a changé radicalement les contrats. Tu vois que le marché s’anticipe beaucoup. Je suis fier que Luis Henrique ait attiré l’attention de différents top clubs en Europe car c’est la chose que je lui avais promise avant son arrivée au club », confiait en effet Pablo Longoria ces dernières heures. Et ce mardi, le journaliste Gianluca Di Marzio a confirmé la tendance : un accord se dessinerait de plus en plus et le souhait commun aux parties concernées serait de régler les derniers détails rapidement.