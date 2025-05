Transfert à l’OM : Un gros coup confirmé sur le mercato !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le LOSC, Angel Gomes a officialisé son départ des Dogues lundi soir. L'OM est annoncé sur les traces du milieu offensif anglais de 24 ans depuis maintenant plusieurs semaines, et cette confirme est désormais confirmée par Fabrizio Romano.

« Il est temps pour moi de vous dire au revoir »

« Après quatre saisons inoubliables à Lille, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Ce club a été plus qu'une équipe, il a été ma famille, ma maison, et un endroit qui m'a façonné sur et en dehors du terrain. [...] Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble et reconnaissant pour chaque moment », a lâché Angel Gomes. Une excellente nouvelle en perspective pour la direction de l'OM.