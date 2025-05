De Zerbi - Départ de l'OM : Un coach étranger vend la mèche ?

Après seulement une saison passée sur le banc, Roberto De Zerbi est déjà annoncé sur le départ, avec un possible retour en Serie A. Et la dernière déclaration de Claudio Ranieri sur le futur coach de l’AS Roma ne devrait pas vraiment rassurer l’Olympique de Marseille.

L’ OM a fait son grand retour dans l’Europe qui compte. La saison prochaine, les Marseillais joueront la Ligue des Champions , mais une question commence à obseder tout le monde : Roberto De Zerbi sera-t-il encore là ? Car si son contrat se termine en juin 2027, le flou entoure l’avenir du technicien italien, qui a signé il y a moins d’un an.

De Zerbi en Italie ?

Il faut dire que les options ne manquent pas s’il venait à quitter l’OM, surtout du côté de la Serie A. Son nom est en effet lié à l’AC Milan, qui a échoué à se qualifier pour la Ligue des Champions et qui voudrait se débarrasser de Sérgio Conceição. Pour Roberto De Zerbi on a également parlé de l’Atalanta, mais surtout de l’AS Roma, qui cherche un successeur à Claudio Ranieri.