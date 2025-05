Mercato - OM : On connait la priorité de De Zerbi !

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’OM veut désormais bâtir un effectif à la hauteur des ambitions de Roberto De Zerbi. Si l’attaque a souvent brillé cette saison, la défense reste fragile. Pablo Longoria a d’ailleurs confirmé que le recrutement d’un ou plusieurs défenseurs rapides et intelligents serait la priorité du mercato estival.

«On doit donner des joueurs au coach»

« On voulait le faire cet hiver (se renforcer en défense, ndlr.), mais on n’a pas trouvé de joueurs adaptables pour Roberto. On défend très haut, donc on doit avoir des joueurs avec un niveau de vitesse extraordinaire et une super lecture du jeu. En tant que dirigeants, on doit donner des joueurs au coach pour lui permettre de jouer à fond son credo footballistique. » a expliqué le président de l’OM dans des propos rapportés par RMC Sport.