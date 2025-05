Départ de l’OM - Rabiot : Une «surprise» annoncée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'avenir d'Adrien Rabiot à l'OM suscite beaucoup d'interrogations, d'autant plus après ses propos très évasifs de dimanche soir dans le Canal Football Club. Le journaliste Florent Gautreau a analysé l'interview de Rabiot dimanche en direct sur RMC, et explique notamment que le milieu de terrain de l'OM refuse de garantir sa présence l'an prochain au cas où Roberto De Zerbi venait à quitter le club.

Dimanche soir, dans un entretien accordé au Canal Football Club, Adrien Rabiot (30 ans) a laissé planer un gros doute quant à sa présence dans les rangs de l'OM la saison prochaine : « La Ligue des Champions à Marseille, ça va être grandiose. Personnellement, je n’ai pas envie de m’avancer sur ce qui va se passer la saison prochaine. On va prendre un moment pour se poser avec le président Longoria et Medhi Benatia », a indiqué le milieu de terrain de l'équipe de France, sous contrat jusqu'en 2026 avec l'OM.

Rabiot, un avenir incertain Joueur majeur du onze-type de Roberto De Zerbi ces derniers mois à l'OM, Adrien Rabiot laisse donc entendre qu'un départ n'est pas à exclure cet été, et l'ancien joueur du PSG semble réclamer des garanties à ses dirigeants pour continuer l'aventure la saison prochaine. Florent Gautreau, journaliste de RMC Sport, a rebondi sur cette interview dimanche soir en direct dans l'After Foot et évoque une possible surprise à l'OM concernant l'avenir de Roberto De Zerbi, qui pourrait avoir un impact sur la décision de Rabiot.