30M€ : Un buteur XXL tenté par l’OM ?

Avant de recruter Amine Gouiri l'hiver dernier, l'OM avait tenté un coup en Italie. Sous contrat avec le Napoli, Giacomo Raspadori aurait été contacté par Roberto de Zerbi. Le plan du technicien était de le placer dans l'axe de l'attaque. Mais après avoir perdu Khvicha Kvaratskhelia, le club transalpin aurait refusé de le libérer.

En quête d’un buteur lors du dernier mercato hivernal, l’OM aurait activé une piste en Italie sur les conseils de Roberto de Zerbi. Auteur de six buts sous le maillot du Napoli cette saison, Giacomo Raspadori (25 ans) avait été érigé comme priorité. Pour Napolimagazine.com, le journaliste Emanuele Cammaroto est revenu sur ce dossier.

L'OM a essuyé un refus

« Marseille avait essayé en janvier, avec De Zerbi. Raspadori souhaitait revenir auprès de l’entraîneur, mais Naples avait dit non au transfert en l'absence d'offre significative et surtout non au prêt » a-t-il confié. Aujourd’hui, le prix de Raspadori a considérablement augmenté, ce qui complique les plans de l’OM.

Un dossier qui se complique

« Naples, également à la lumière du moment heureux du joueur, pourrait augmenter ses exigences et l'évaluer à 30 millions, bien au-delà des 20 millions qui, il y a quelques semaines encore, constituaient la valeur de l'ancien attaquant de Sassuolo » a déclaré Cammaroto. L’Atalanta, l’Inter ou encore la Juventus garderaient un œil sur la situation.