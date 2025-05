L’OM l'a choisi, un rêve devient réalité

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette saison, Leonardo Balerdi a vécu un changement de taille en héritant du brassard de capitaine, sous la direction de Roberto De Zerbi. Une responsabilité lourde à porter pour le défenseur argentin, présent à l’OM depuis cinq ans et engagé jusqu’en juin 2028. Si la saison ne fut pas de tout repos pour lui, avec des prestations irrégulières, Balerdi ne cache pas sa fierté d’avoir pu récupérer le brassard.

« Capitaine de l’OM ? Rien que de le dire, ça me donne la chair de poule »

« Il m’a fallu un temps pour comprendre que j’étais devenu capitaine de l’OM. Rien que de le dire, ça me donne la chair de poule (il montre son bras dont les poils se hérissent). Parce que c’est une religion, c’est la passion, c’est tout, savoure-t-il dans un entretien accordé au JDD. À l’OM, tu représentes plus qu’une ville. Quand je suis arrivé ici, jamais je ne me serais attendu à devenir capitaine. C’est comme un rêve d’y être parvenu. »

« J’ai davantage de responsabilité mais j’aime ça »

Leonardo Balerdi raconte qu’une telle responsabilité lui a permis de progresser sur divers points : « À mieux comprendre que ce qui compte le plus, c’est l’équipe, même si je l’ai toujours pensé. Comprendre qu’il y a des moments où on doit ramener le calme dans le groupe malgré tout ce qu’il se passe à l’extérieur. Redonner de la confiance à ceux qui ne jouent pas ou moins. Et toujours être disponible pour l’équipe, la pousser vers ses objectifs. Même avant de devenir capitaine, j’agissais ainsi. Maintenant, j’ai davantage de responsabilité mais j’aime ça. Et je ne suis pas seul : j’ai des coéquipiers qui sont comme des capitaines. Je les remercie parce qu’ils m’ont toujours aidé et prodigué de bons conseils. »