Départ de l'OM : Le coup de pression de De Zerbi

La rédaction

Malgré une fin de saison réussie et une qualification directe pour la Ligue des champions, l’avenir de Roberto De Zerbi à l’OM reste incertain. En conférence de presse, l’entraîneur italien a réaffirmé sa volonté de rester, tout en pointant les tensions qui ont entouré le club et la nécessité de faire le point avec les dirigeants.

L’OM peut faire la fête. Les hommes de Roberto De Zerbi se sont largement imposés face à Rennes (4-2) pour finir la saison de la meilleure des manières. L’OM termine donc deuxième de Ligue 1, derrière le PSG, avec 65 points. Un bon résultat qui donne envie aux supporters de continuer l’aventure avec le coach italien.

« Il y a cette volonté à 100 % de rester »

Interrogé en conférence de presse sur son avenir à l’OM, Roberto De Zerbi s’est montré énigmatique :

« Il n'y a pas de piège, pas de mensonge, et évidemment qu'il y a cette volonté à 100 % de rester. Mais comme je l'ai dit, ça a été une saison lourde pour tout le monde. J’aime bien, ça ne me dérange pas d’être dans les polémiques, sous la pression et le chaos, mais il faut aussi parler de la saison de manière objective, voir ce que j’ai fait qui n’a pas plu au club et vice versa. »

« Il faut voir quoi faire pour le futur »

Le coach de l’OM poursuit, réaffirmant sa volonté de rester tout en laissant planer un léger doute :

« Sans être polémique, je tiens à souligner que je suis reconnaissant envers Frank, Pablo et Mehdi de m’avoir fait venir ici et je n’ai pas envie de partir. Mais il faut voir quoi faire pour le futur, le programmer et voir d’où est-ce qu’on part. Vous ne saurez jamais toutes les choses qui ont pu se passer tout au long de la saison, mais je pense qu’il y a des choses qui doivent être dites parfois. Et il faut voir aussi le point d’arrivée de cette saison, parler de manière honnête. C’est ce que je fais avec vous, j’espère que vous l’appréciez, parce que j’ai toujours dit la vérité, même dans les moments difficiles comme à Reims. Je ne me suis jamais caché, et là aussi je vous parle en toute franchise. »