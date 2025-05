OM : Un champion du monde débarque, Marseille explose !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Steve Mandanda, figure emblématique de l’Olympique de Marseille, a profité du passage du Stade Rennais au Vélodrome pour apparaître le temps de quelques secondes sur son ancienne pelouse. Le champion du monde 2018 a reçu un hommage poignant lors de son entrée en jeu, une scène qui aurait pourtant pu ne jamais voir le jour.

Le moment fut riche en émotions pour Steve Mandanda. Légende de l’OM, dont il est le joueur le plus capé de l’histoire avec 613 rencontres disputées entre 2007 et 2016 puis entre 2017 et 2022, le portier de 40 ans a retrouvé le Vélodrome le temps d’un soir en entrant sur son ancienne pelouse à la 94e minute, sous le maillot du Stade Rennais. Quelques secondes de jeu qui ont permis à Mandanda de recevoir un vibrant hommage de la part des supporters de l’OM, pendant et après le match, Leonardo Balerdi lui remettant même symboliquement son brassard au coup de sifflet final.

« Je ne voulais pas trop… »

Si l’émotion fut forte samedi soir, cette scène aurait pu ne jamais voir le jour comme l’a dévoilé le champion du monde 2018 après la défaite de son équipe (4-2). « Cela a été toujours particulier de revenir ici, et là cela a été un moment magique, incroyable, entre ce que j’ai pu vivre à l’échauffement et mon entrée en jeu. Je tiens à remercier Nico Lesage (le team manager), Gauthier Gallon qui m’ont poussé à y aller, le coach aussi qui a insisté plusieurs fois, alors que je ne voulais pas trop… », a révélé Mandanda en zone mixte.

« Ce n’était pas un jubilé »

« À 3-2, le match se jouait, ce n’était pas un jubilé, je ne sais pas encore de quoi mon avenir sera fait. Mais les événements ont fait que j’ai profité de ce moment. Je ne regrette pas », poursuit Mandanda, rapporté par Ouest France.