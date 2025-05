Vente OM : Un milliardaire va signer ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les grands patrons du CAC 40 semblent avoir un regain d'intérêt pour le football. Implantée à Rennes depuis plusieurs années, la famille Pinault doit se sentir moins seule puisqu'Antoine Arnault (Paris FC) ou encore Xavier Niel (Créteil) ont tenté l'aventure. Attendu à l'OM, Rodolphe Saadé aurait un tout autre projet.

Les plus grandes fortunes nationales investissent dans le football. Pendant longtemps, ces deux mondes ne faisaient pourtant pas la pair. Mais dernièrement, plusieurs hommes d’affaires ont vu dans le football une manière de faire fructifier leurs activités et de donner un second souffle à des clubs plus familiaux. Ainsi, Antoine Arnault a débarqué au Paris FC, tandis que Xavier Niel a pris le contrôle de Créteil.

Saadé, l'un des hommes forts de Marseille

Ces deux investisseurs rejoignent la famille Pinault, dont le fief se trouve à Rennes. D’autres grands patrons sont susceptibles de débarquer à commencer par Rodolphe Saadé, dont le groupe CMA-CGM est le sponsor de l’OM. Ce contrat de sponsoring pourrait-il être suivi d’un accord plus conséquence.

Pas de vente à l'horizon

En juin 2023, l’homme d’affaires franco-libanais avait annoncé la couleur. « Si je vais racheter l’OM ? Je n’ai pas gagné au loto. Si j’aurais aimé ? Oui, mais je n’ai pas gagné au loto » avait confié Saadé. Et visiblement, il n’a pas changé de position puisque La Tribune du Dimanche annonce que Saadé n’envisage pas de prendre la place de Frank McCourt dans un avenir proche. Par contre, il pousserait pour étirer d’un an le contrat de sponsoring qui le lie à l’OM.