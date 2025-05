OM - Israël : De Zerbi refuse un transfert !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé comme l'une des pistes estivales de l'OM, Manor Salomon (Tottenham) ne rejoindra pas la cité phocéenne cet été. Son agent a officialisé la nouvelle au cours d'un entretien à la radio israélienne. Roberto de Zerbi aurait renoncé à ce transfert en raison de la guerre qui sévit au Proche-Orient.

Avec la qualification en Ligue des champions, l’OM se doit de renforcer son groupe durant l’intersaison. Aucun secteur ne serait pas épargné, pas même le secteur offensif, grande forme du club marseillais cette saison. Plusieurs noms ont déjà été cités, notamment celui de Manor Salomon. Prêté par Tottenham à Leeds cette saison, l’ailier israélien est bien revenu après une sérieuse blessure qui l’avait écarté des terrains pendant plusieurs mois.

Transfert refusé « pour des raisons politiques »

Comme indiqué par un proche du joueur, l’OM aurait pris des renseignements sur sa situation après que Roberto de Zerbi ait validé son profil. Selon Team Football, le club marseillais s’était aussi renseigné sur son prix, environ 24M€. Mais ces derniers jours, ce dossier a pris une tournure décisive. Questionné sur l’avenir de son client, l’agent de Salomon a indiqué que l’OM avait renoncé à son transfert en raison de la guerre au Proche-Orient. « De Zerbi a envoyé un message à Manor, mais il lui a dit qu’il ne pouvait pas jouer à Marseille pour des raisons politiques » a déclaré Shlomi Ben Ezra à Radio 103FM.

Salomon devrait rester en Angleterre

Désormais, l’avenir de Salomon devrait s’écrire en Angleterre. « Il est difficile de jouer dans une autre ligue quand on a goûté à la Premier League » a déclaré son représentant. Il y a quelques jours, un proche du joueur avait laissé entendre que le joueur était suspendu à la décision de son club. « Manor s’éclate à Leeds, mais il est sous contrat avec les Spurs. Il aime la Premier League, mais dans le foot, on ne sait jamais… Tout dépendra de ce que voudra faire Daniel Levy (le président des Spurs). Manor aime le foot anglais et il privilégiera la Premier League… Mais dans le foot, on ne sait jamais ce qui peut arriver » avait confié cette source.