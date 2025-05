Transfert à 17M€ : L'OM l'a déprimé...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une saison et puis s'en va. Iliman Ndiaye n'a certes pas fait long feu à l'OM en ne restant que l'exercice précédent au sein du club marseillais. Et l'explication peut résider dans le fait que son souhait initial était de poursuivre sa progression à Sheffield United et non pas dans la cité phocéenne.

A l'été 2023, alors que Sheffield United allait disputer une saison pleine en Premier League avant de redescendre au terme de l'exercice en question, Iliman Ndiaye était transféré du club anglais à l'OM pour une opération avoisinant les 17M€ au total. Un changement d'air que l'international sénégalais ne souhaitait pas comme révélé à Canal+ Afrique.

«Je voulais rester à Sheffield»

« Le contexte a été difficile à Marseille, le changement de coach… Après, je suis arrivé à Marseille un peu rapidement. Comme les gens le savent, je voulais rester à Sheffield. Mais Marseille, ça s’est fait en un clic. Je suis arrivé, la présaison n’a pas été bonne, j’ai enchaîné les matchs tout de suite. On ne s’est pas qualifiés en Ligue des champions, ça a été un gros coup dur. Je pense que ça a été une année difficile sur tous les aspects ». a reconnu Iliman Ndiaye reparti en Angleterre au bout d'une seule et unique saison à l'OM... du côté d'Everton.

«J’ai rêvé de ça toute ma vie»

Malgré le fait que sa volonté première était de poursuivre sa carrière à Sheffield United, Iliman Ndiaye a avoué à Canal+ Afrique avoir vécu une expérience de folie à l'OM en y inscrivant son premier but sous les couleurs de l'Olympique de Marseille : un moment qui n'avait imaginé jusque-là que dans ses rêves. « J’ai rêvé de ça toute ma vie. Jouer pour l’Olympique de Marseille et marquer sous ses couleurs, c’était incroyable. La balle est rentrée, ce feeling restera gravé toute ma vie avec moi ».