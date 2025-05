Le PSG offre une attaque de folie à club français !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG devrait connaître un été mouvementé avec de larges revues d'effectif. Et la section féminine sera particulièrement concernée. En effet, en fin de contrat, Marie-Antoinette Katoto devrait quitter le club de la capitale et serait en bonne voie pour rejoindre l'OL où elle formera un trio de choc avec Tabitha Chawinga et Kadidiatou Diani, deux anciennes parisiennes.

En fin de contrat en juin prochain, Marie-Antoinette Katoto a de grandes chances de quitter le PSG. Il faut dire que dès le mois de novembre, l'attaquante de l'équipe de France assurait qu'il n'y avait aucune discussion pour une prolongation et que sa « décision est déjà prise et elle ne changera pas » concernant son avenir.

Katoto vers l'OL ?

Un départ semble donc inévitable cet été. « On verra bien », confiait-elle, mais aujourd'hui, le doute ne semble plus permis. En effet, L'EQUIPE révèle que Marie-Antoinette Katoto a eu une vive altercation avec Angelo Castellazzi, directeur sportif du PSG lors d'une réunion entre les joueuses et la direction. L'ultime épisode d'une relation très tendue qui devrait aboutir à un départ de la star parisienne dans les prochaines semaines. Et sans surprise, c'est une nouvelle fois l'OL qui devrait rafler la mise dans ce dossier.

Chawinga-Katoto-Diani, l'attaque très parisienne de l'OL

Largement dominatrice dans le football français, les Lyonnaises vont donc s'offrir l'une des toutes meilleures attaquantes du monde pour renforcer un secteur offensif déjà très impressionnant et composé de deux autres anciennes parisiennes. L'été dernier, l'OL avait effectivement attiré Tabitha Chawinga, qui rejoignait ainsi Kadidiatou Diani, qui avait elle quitté le PSG en 2023. Par conséquent, en récupérant une grande attaquante parisienne par an, l'OL pourrait bien s'offrir le luxe d'aligner un trio offensif de folie : Chawinga-Katoto-Diani. Un trio qui aurait pu régaler le PSG.