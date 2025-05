Transfert à l’OM : Il signe à contrecœur…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2023, Iliman Ndiaye n’a pas fait long feu à l’OM et est reparti l’année suivante. Transféré à Everton, l’international sénégalais est revenu sur son choix de rejoindre Marseille. Une décision qu’il a prise à contrecœur, car l’attaquant âgé de 25 ans a fait savoir qu’il voulait rester à Sheffield United.

« C’est un rêve d’être accueilli comme ça dans ton club de cœur. » C’est ce que déclarait Iliman Ndiaye à son arrivée à Marseille à l’été 2023. L’international sénégalais (20 sélections), passé par l’OM dans sa jeunesse, avait été accueilli par des centaines de supporters venus l’attendre à l’aéroport de Marignane.

« Je voulais rester à Sheffield »

Une histoire qui ne s’est pas très bien passée, Iliman Ndiaye ayant quitté l’OM l’été dernier après seulement une saison pour rejoindre Everton. « Le contexte était difficile, les changements de coachs… », a-t-il confié à Canal+ Sport Afrique. Surtout que dans un premier temps, il ne voulait pas venir à Marseille.

« L’année a été difficile sur tous les aspects »

« Je suis venu à Marseille et ça s’est fait rapidement. Les gens le savent. Je voulais rester à Sheffield et après à Marseille, tout était (il claque des doigts). La pré-saison n’a pas été très bonne. J’ai enchaîné les matchs mais on ne s’est pas qualifié en Ligue des champions. C’était un coup dur pour nous. L’année a été difficile sur tous les aspects », a ajouté Iliman Ndiaye.