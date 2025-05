Riolo - Kombouaré : «C'est terminé», le clash avec le FC Nantes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela fait 18 ans désormais que Waldemar Kita est à la tête du FC Nantes. Le président et propriétaire du club nantais est accusé par Daniel Riolo de ne jamais rien avoir mis en place sportivement parlant de viable depuis son arrivée. Et sa gestion du cas Antoine Kombouaré a été pointée du doigt par l'éditorialiste de RMC quia décrété la fin d'une ère dans la Loire. Explications.

A l'arrivée de l'hiver, il devait y avoir du changement au poste d'entraîneur du FC Nantes d'après Daniel Riolo. La porte était montrée à Antoine Kombouaré qui a finalement été conforté dans ses fonctions à la surprise générale par les grands patrons : la famille Kita. Sur les ondes de RMC lundi soir, l'éditorialiste du média a dressé un constat alarmant au sujet du club de la Loire.

«Ils n'ont jamais rien réussi alors qu’ils sont là depuis 2007»

Aux commandes du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita n'a jamais su insuffler un projet sportif clair et viable aux yeux de Daniel Riolo. Au point où la fin approche, le feuilleton Kombouaré n'étant qu'un des multiples exemples de la mauvaise gestion de la famille Kita.

« Nantes, l'état d'esprit c'est chiant, le public fait la gueule, c'est plein à chaque fois. La Beaujoire, c'est un des meilleurs publics en France. 35000 personnes chaque match, super ambiance, des mecs qui sont brouillés avec la direction depuis des années et des années... La gestion de Kita on ne s'en sort pas. Kita qui nous a fait le coup juste avant Noël de ‘je change d'entraîneur mais au dernier moment je le change plus je garde Kombouaré’. Mais est-ce qu'à un moment ou un autre on va avoir une idée un projet qui ressemble à quelque chose ? Je pense qu'avec Kita, ça ne sera jamais le cas. Ça ne va jamais arriver. Ils n'ont jamais rien réussi alors qu’ils sont là depuis 2007. On n'attend plus rien, c'est terminé ».

«C'est terminé, il ne se passe plus rien, il ne raconte plus rien Kita»

Pendant l'After Foot de lundi soir, Daniel Riolo est même allé plus loin. En raison de l'héritage footballistique du club nantais, Waldemar Kita se doit de trouver le moyen de renouer avec ce lien du passé : le beau jeu, quelle que soit la manière.

« Toi tu restes là, tu gères ton bronzage et puis le club il continue d'être dans cet état-là et le public continue à chanter ‘on se fait chier, on se fait chier, on se fait chier’. Régale le public au minimum, fais en sorte que ce soit la fête une semaine sur deux, que ça joue au ballon je ne sais pas... Trouve le coach qui va faire jouer cette équipe. En plus c'est la tradition du club de bien jouer. Invente un truc, raconte nous une histoire ! C'est terminé, il ne se passe plus rien, il ne raconte plus rien Kita. Les gens vont dire qu’il a mis son argent perso, mais on s’en fout ! Pour une fois, prends une bonne décision, fais un bon coup ! Trouve une histoire intéressante à raconter à Nantes ! ».