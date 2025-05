OM - Arabie Saoudite : Le gros coup négocié en secret !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l'Olympique de Marseille est bien parti pour se qualifier en Ligue des champions, le club pourrait frapper fort en recrutant Aymeric Laporte cet été. Selon La Provence, des discussions avancées sont en cours pour une arrivée libre du défenseur espagnol, évoluant au côté de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, en Arabie saoudite.

La saison n’est même pas encore terminée que Pablo Longoria se penche déjà sur le mercato estival. Une donnée primordiale influencera la position de l’OM, la qualification ou non pour la prochaine Ligue des champions. Dauphin du PSG après son nul sur la pelouse du LOSC, le club phocéen est pour l’heure assuré de disputer directement la plus prestigieuse des compétitions européennes avant les deux dernières journées de Ligue 1 contre Le Havre et Rennes.

Aymeric Laporte vers l’OM ?

Selon La Provence, l’une des premières recrues marseillaises du mercato estival fait peu de doute en cas de qualification pour la Ligue des champions. Ciblé depuis longtemps, Aymeric Laporte (Al-Nassr, en Arabie saoudite) aurait de fortes chances de débarquer dans la cité phocéenne, les deux parties étant en discussion avancée pour une arrivée durant l’été.

Une arrivée libre est évoquée

L’OM pourrait réaliser un joli coup en attirant l’international espagnol, sacré avec la Roja lors du dernier Euro, sans débourser d’indemnité de transfert puisqu’une rupture de contrat est évoquée par le quotidien régional. Aymeric Laporte, sous contrat jusqu’en 2026, serait sur les tablettes d’autres clubs, incitant encore l’OM à la prudence. L’issue du dossier dépendra, en partie, de la fin de saison de l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi.