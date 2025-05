Une star interpelle l’OM et «rêve» de signer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Invité pour participer au match des légendes organisé vendredi pour fêter le 125e anniversaire de l’OM, Didier Drogba n’a jamais été oublié par les supporters, malgré une seule saison disputée du côté du Vélodrome. Pendant longtemps, l’Ivoirien avait affiché son envie de revenir dans la cité phocéenne, et malgré la fin de sa carrière de joueur, ce projet reste dans son esprit.

S’il n’a porté le maillot phocéen qu’une saison (2003/04), Didier Drogba a marqué l’OM. D’ailleurs, l’attaquant ivoirien était présent au Vélodrome vendredi soir pour disputer un match spécial réunissant les anciennes gloires marseillaises pour fêter les 125 ans du club. L’occasion pour l’ancienne star de Chelsea de revenir sur son amour envers l’OM et son retour si longtemps évoqué sur la Canebière.

« Je rêve toujours d'y retourner »

« Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis supporter de Marseille depuis l'âge de 12 ans. J'ai connu beaucoup d'émotions dans ma carrière, mais rien n'est comparable à l'amour que j'ai pour l'OM, que ce soit en termes d'intensité ou d'autre chose, a confié Drogba à Flashscore. Je n'ai jamais été critiqué parce que je suis parti en Angleterre après une seule saison. Les gens l'ont accepté et compris. D'ailleurs, je rêve toujours d'y retourner ».

« Un club doit toujours ouvrir la porte à des gens qui ont fait l’histoire », affirme Longoria

Alors que plusieurs anciens ont fait leur retour à Marseille sous la présidence de Pablo Longoria, à l’instar de Fabrizio Ravanelli, Jean-Pierre Papin et même Medhi Benatia, formé à l’OM, Didier Drogba pourrait-il lui aussi avoir une place au sein de l’organigramme ? Vendredi, le président phocéen avait évoqué la possibilité de rapatrier d’autres personnes passées par l’OM. « C’est très important, et je dis toujours la même chose, un club doit toujours se rappeler de son histoire. Il doit toujours ouvrir la porte à des gens qui ont fait l’histoire du club, confiait-il au micro de RMC. On a ouvert beaucoup d’activités aux anciens. On a créé des différents moments entre eux pour pouvoir partager des anecdotes et faire vivre le club. Sur l’aspect professionnel, il faut des gens qui sont capables, naturellement c’est un plus pour le club. Il y a une projection vers l’avenir. »