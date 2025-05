OM - PSG : Ce départ est validé, son annonce va mettre le feu ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après une victoire face à Brest (4-1) et un match nul à Lille (1-1), la mise au vert à Rome est terminée pour l’OM, qui restera à Marseille jusqu'à la fin de la saison. Une initiative qui semble tout de même avoir porté ses fruits. Elle a en tout cas convaincu Jérôme Rothen, qui malgré son passé de joueur et désormais supporter du PSG, espère voir Marseille retrouver la Ligue des champions.

Fini le ritiro pour l’OM. Tenus en échec par le LOSC dimanche soir (1-1), les Olympiens sont retournés à Marseille et non à Rome, où ils ont passé les deux dernières semaines. Une longue mise au vert qui a suscité des interrogations chez certains observateurs, mais qui s’est finalement avérée bénéfique

Rothen convaincu par le stage à Rome

« Comme quoi, pour en revenir au stage, il a été bénéfique sur les 15 jours. Et c’était bien le but, on avait parlé de stage de réoxygénation. Tous ceux qui doutaient sur “pourquoi ce stage, pourquoi insister ?”, à l’arrivée, on a trouvé des joueurs vraiment concentrés, qui faisaient des efforts ensemble. On a vraiment trouvé une union dans ce groupe qui laissait à désirer sur certains matchs. Tu ne perds pas autant de matchs depuis début 2025 par hasard. Là, je pense que tout le monde s’est resserré, ressoudé, et ça a donné une bonne prestation de l’OM », a déclaré Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC.

Rothen milite pour voir l’OM en Ligue des champions

L’OM avait tout de même la victoire entre ses pieds avant la boulette de Geronimo Rulli qui a amené l’égalisation du LOSC. Marseille est toujours maître de son destin, avec deux points d’avance sur la cinquième place, mais n’est pas encore assuré de retrouver la C1. « Le seul regret que je pourrais accepter sur les prochaines semaines, c’est que l’OM ne soit pas en Ligue des champions. Je me dis qu’un OM à ce niveau comme on a vu hier, s’ils ne sont pas en Ligue des champions, là il y aura beaucoup de regrets », a ajouté l’ancien joueur du PSG.