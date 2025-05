Rabiot : Riolo annonce du gâchis à l'OM !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot est arrivé librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre. Lors de cette saison, Roberto De Zerbi a très souvent fait jouer son numéro 25 en attaque. Un choix critiqué par Daniel Riolo ce dimanche soir, après le résultat nul face au LOSC.

Après cinq saisons de bons et loyaux services à la Juventus, Adrien Rabiot a fait son retour en Ligue 1. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Vieille Dame, le milieu de terrain de 30 ans a signé librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre. Et pourtant, Adrien Rabiot a été formé au PSG.

OM : De Zerbi fait jouer Rabiot en attaque

Si Adrien Rabiot est un milieu de terrain de formation, Roberto De Zerbi n'a pas hésité à le faire évoluer dans sa ligne offensive. D'ailleurs, le coach de l'OM a très régulièrement positionné l'international français sur le côté gauche de son attaque. Un choix que Daniel Riolo ne valide pas du tout.

«C’est le milieu qui s’est largement détaché»

« Ça a continué quand même longtemps Rabiot devant. C’est pas qu'il n’était pas bon, de toute façon Rabiot pour la Ligue 1, il est largement au-dessus. Il va se démerder, parce qu’il a une bonne mentalité, c’est un très bon joueur technique, il va faire le taf. Mais ce milieu Hojbjerg, Rongier, Rabiot, c’est le milieu qui s’est largement détaché à l’OM cette année », a déclaré Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot après le nul entre l'OM et le LOSC (1-1) ce dimanche soir.