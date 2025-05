Michou et Adil Rami, la folie à 200.000€ !

La rédaction

La Kings League bat son plein en France. Michou, président de l’équipe Génération 7, a levé le voile sur les dépenses faramineuses de la compétition. Avec des frais qui dépassent les 200 000 €, entre joueurs, staff et terrains d’entraînement… Adil Rami, lui aussi engagé, s’apprête à vivre sa dernière journée de saison régulière.

Depuis un mois, la Kings League a débarqué en France. Cette ligue fermée de football à 7, dans laquelle huit équipes dirigées par des influenceurs s’affrontent, connaît un véritable succès. Parmi les présidents d’équipe : Adil Rami (Wolf Pack FC), Michou (Génération 7), Aminematue (F2R) ou encore Domingo (FC Silmi). Une compétition qui enchaîne les audiences records sur la plateforme de streaming Twitch.

«On est minimum à 200 000 €»

En direct sur sa propre chaîne Twitch, Michou a révélé le budget nécessaire pour gérer une équipe dans la Kings League :

«On est minimum, en tout cas, à 200 000€. Après il y a un travail à faire avec les sponsors, etc... C'est un budget. C'est logique, il y a les entrainements, le staf, les joueurs, potentiellement les primes, il y a beaucoup de trucs. En fait 10 joueurs sont payés par la Kings League, maintenant si on veut mettre des primes de match c'est nous, notre club, et les wild cards (joueurs rajoutés par le président, ndlr.) c'est nous aussi. Pour les entrainements, on s'entrainait beaucoup à Jean Bouin, parce que le terrain de la Kings League n'est pas tout le temps dispo, et ça nous coutait 4500 € par entrainement, pour 3 heures.»

Dernière journée décisive

Une somme colossale que les influenceurs amortissent notamment grâce à leurs sponsors. Ce lundi soir, Michou et Adil Rami disputeront chacun leur dernier match de la saison régulière, respectivement avec Génération 7 et Wolf Pack FC, à partir de 18 h.