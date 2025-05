Départ de Marseille : La décision est prise à l’OM !

La rédaction

Alors que Roberto De Zerbi avait laissé la porte ouverte à un nouveau départ en mise au vert à Rome, les joueurs de l’OM ont tranché : ils resteront à Marseille. Une décision collective, motivée par la volonté de préserver un équilibre personnel, après deux semaines intenses passées loin de la Commanderie, mais jugées bénéfiques pour la cohésion.

Après la victoire contre le LOSC, l’OM a évoqué l’idée de repartir à Rome, en mise au vert, pour une troisième semaine consécutive. Cependant, Roberto De Zerbi a affirmé en conférence de presse que cette décision serait prise par les joueurs :

«Rome nous a fait du bien. Avant Rome, le climat était à l’opposé, l’atmosphère dans le vestiaire entre nous était différente. Mais je ne sais pas si on y retournera, il faut qu’on décide avec le club et les joueurs. Je n’ai pas d’autre engagement. Donc on peut aller à Rome, à New York ou rester enfermés toute la semaine, moi ça ne me change pas.»

L’OM rentre à Marseille

Le vestiaire de l’OM a tranché, et il a décidé de ne pas repartir en Italie. Florent Germain, journaliste RMC Sport spécialiste de l’OM, explique que si certains joueurs n’étaient clairement pas contre l’idée de repartir, une majorité en interne a estimé qu’il ne fallait pas «tirer sur la corde». Des membres du vestiaire olympien ont invoqué l’équilibre familial pour justifier leur volonté de rester à Marseille et de ne pas passer une nouvelle semaine loin de leurs proches.

Une bonne expérience

L’OM devrait donc faire son grand retour à la Commanderie ce mardi, après un jour de repos ce lundi, toujours selon RMC Sport. Si ce retour signe la fin de la mise au vert à Rome, joueurs et staff sont conscients des bienfaits de cette parenthèse sur la cohésion du groupe et l’état d’esprit général. Il ne reste plus aux Olympiens qu’à remporter leurs deux derniers matchs de championnat (Le Havre et Rennes) pour valider leur qualification en Ligue des champions.