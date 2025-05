De Zerbi - Départ de Marseille : Le vestiaire de l'OM va trancher !

La rédaction

L'OM a retrouvé de la cohésion depuis sa mise au vert à Rome, au point d’envisager un nouveau départ pour l’Italie. Roberto De Zerbi, satisfait des effets de ce choix, laisse toutefois le vestiaire décider. Le coach italien veut continuer sur cette dynamique, mais avec l’accord de ses joueurs et de la direction.

Après une période compliquée sportivement, Roberto De Zerbi et la direction de l’OM ont pris l’initiative de quitter Marseille pour s’installer à Rome, dans le but de préparer les matchs dans un climat plus serein. Après une semaine de stage et une victoire face à Brest, les Olympiens ont décidé de repartir en Italie pour préparer le choc contre Lille.

Une bonne stratégie de l'OM

Cette dynamique semble fonctionner à l'OM, si bien qu’un nouveau séjour à Rome est à l’étude. Mais ce choix ne se fera pas sans l’accord des joueurs, comme l’a précisé Roberto De Zerbi en conférence de presse après le match.

«Il faut qu’on décide avec les joueurs»

«Rome nous a fait du bien. Avant Rome, le climat était à l’opposé, l’atmosphère dans le vestiaire entre nous était différente. Mais je ne sais pas si on y retournera, il faut qu’on décide avec le club et les joueurs. Je n’ai pas d’autre engagement. Donc on peut aller à Rome, à New York ou rester enfermés toute la semaine, moi ça ne me change pas.» révèle l'entraineur de l'OM face aux journalistes.