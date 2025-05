OM : Greenwood annonce un gros transfert !

La rédaction

Auteur d’un nouveau but face à Lille, Amine Gouiri s’impose comme l’une des meilleures recrues hivernales de l’OM. Mason Greenwood, meilleur buteur du club, n’a pas manqué de saluer l’impact de l’international algérien, devenu incontournable. À eux deux, ils pèsent plus d’un tier des buts marseillais et symbolisent la force offensive de De Zerbi.

Arrivé cet hiver à l’OM en provenance de Rennes, pour 22 M€, Amine Gouiri a rapidement fait taire les critiques entourant son arrivée. Jugé trop cher ou mal utilisé, l’international algérien avait tout à prouver et le fait avec brio. Auteur d’un nouveau but face à Lille, l’ancien Rennais totalise désormais 8 buts en 12 rencontres sous les couleurs phocéennes.

«C’est un top player»

Cette adaptation express impressionne jusqu’à Mason Greenwood, qui a tenu à saluer la contribution du buteur de l'OM en zone mixte :

«Avec Gouiri ? Oui, nous avons une bonne relation. C’est un top player, comme vous pouvez le voir. Il nous a vraiment aidés cette saison, en janvier. Comme je l’ai dit, il marque le but ce soir. Il a très bien joué.», a déclaré l’attaquant anglais dans des propos rapportés par Le Phocéen.

Des éléments indispensables

À eux deux, Amine Gouiri et Mason Greenwood ont inscrit 26 des 67 buts de l'OM cette saison, soit plus d’un tier. Une statistique qui reflète leur importance dans le système offensif de Roberto De Zerbi, à la veille d’une fin de saison cruciale pour la qualification en Ligue des champions.