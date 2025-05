OM : De Zerbi quitte Marseille, c'est validé !

La rédaction

L’OM a choisi de s’isoler à Rome pour préparer la fin de saison, une décision validée par Roberto De Zerbi. Malgré un nul frustrant à Lille, les Olympiens ont affiché un état d’esprit exemplaire. Deux victoires sur les deux derniers matchs permettraient à Marseille de terminer deuxième et de se qualifier directement pour la Ligue des champions.

Pour bien préparer leur fin de saison, Roberto De Zerbi et ses hommes ont prolongé leur mise au vert à Rome avant le match face à Lille. Après une période difficile, la direction de l'OM, avec l’accord du coach italien, a décidé de quitter Marseille pour rejoindre l’Italie et souder le groupe.

La masterclass de De Zerbi

Une décision qui semble porter ses fruits, comme le souligne La Provence. Si l’OM ne s’est pas imposé face à Lille et a concédé le nul après une erreur grossière de Geronimo Rulli, les hommes de Roberto De Zerbi ont montré un état d’esprit irréprochable pendant 90 minutes face à un concurrent direct. De quoi valider les bienfaits de cette mise au vert.

L’OM, assuré d’être deuxième ?

Avec ce match nul, l’OM récupère sa deuxième place derrière le PSG et devant l’AS Monaco. Les Olympiens ont toujours leur destin entre leurs mains et peuvent s’assurer la place de dauphin avec deux victoires lors des deux derniers matchs (Le Havre et Rennes).