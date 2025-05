Greenwood - Rabiot : La décision qui agace l’OM ?

Axel Cornic

La cérémonie des Trophées UNFP se tiendra ce dimanche 11 mai et on ne devrait pas y voir beaucoup de joueurs de l’Olympique de Marseille. La plupart sont en effet absent des nominations, avec Adrien Rabiot et Mason Greenwood qui ont notamment été boycottés en dépit de leur performances plutôt réussies.

Sauf grande catastrophe dans les dernières journées, l’OM devrait retrouver la Ligue des Champions. C’était l’objectif fixé pour lancer le nouveau projet mené par Roberto De Zerbi, avec un gros recrutement fait d’ailleurs l’été dernier. Et parmi les signatures importantes on retrouve notamment Mason Greenwood et Adrien Rabiot, qui ont déjà laissé leur empreinte à Marseille.

Les absences de Greenwood et Rabiot

Le milieu de terrain, arrivé libre en provenance de la Juventus, est rapidement devenu un incontournable de De Zerbi. Il faut dire qu’il a affiché un visage très séduisant avec un niveau régulier tout au long de la saison, faisant souvent office de sauveur pour l’OM. Les choses sont quelque peu différentes pour Greenwood, qui est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1, mais dont les prestations ont souvent fait grincer des dents.

L’OM boudé aux Trophées UNFP ?

Pourtant, aucun des deux ne sera présent à Paris ce dimanche 11 mais, pour les Trophées UNFP ! La Gazzetta dello Sport s’interroge sur les absences d’Adrien Rabiot et de Mason Greenwood des nommés pour le titre de Meilleur joueur de la saison, les trouvant assez surprenante. Pour rappel, le PSG domine les nominations avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi et Vitinha, la dernière place étant occupée par Rayan Cherki de l’OL.