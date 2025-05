OM : De Zerbi a une liaison passionnelle à Marseille, il avoue tout !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après deux semaines de mise au vert à Rome, l’OM restera à Marseille jusqu'à la fin de la saison. Un ritiro qui a permis de resserrer les liens au sein du vestiaire et de renforcer la cohésion du groupe, comme l’a confié Leonardo Balerdi. Le capitaine marseillais a également assuré que la relation avec Roberto De Zerbi était toujours aussi forte.

Tenu en échec par le LOSC dimanche soir (1-1), l’OM est retourné à Marseille et non à Rome, où les Olympiens étaient en mise au vert ces deux dernières semaines. Une initiative qui semble en tout avoir porté ses fruits et faire l’unanimité au sein du vestiaire.

« On se rapproche un peu plus, et c’est important »

« C’était ça l’objectif : renforcer la cohésion entre nous, faire des choses ensemble. Je pense qu’on se rapproche un peu plus, et c’est important. Mais on a aussi beaucoup travaillé. C’était le but, et ça se voit dans les efforts, dans tout ce qu’on fait », a confié Leonardo Balerdi en zone mixte.

Avec De Zerbi c’est « magnifique, mieux que jamais »

Le capitaine de l’OM a également été interrogé sur Roberto De Zerbi à l’approche de la fin de la saison et si la relation entre lui et ses joueurs était toujours aussi forte. « Magnifique, mieux que jamais », a assuré Leonardo Balerdi.