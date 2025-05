Départ de Marseille : Un cadre de l'OM valide la décision

La rédaction

Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM, s’est exprimé après le nul frustrant contre Lille. Le défenseur argentin a salué les effets positifs de la mise au vert à Rome décidée par le club et en a profité pour défendre son coéquipier Geronimo Rulli, auteur d’une erreur coûteuse face au LOSC.

Après un début d’année 2025 difficile, l’OM a décidé de mettre toutes les chances de son côté en organisant une mise au vert à Rome. Ce départ de la Commanderie, lancé il y a quelques semaines, semble porter ses fruits au vu des résultats : les Olympiens conservent leur deuxième place au classement.

Balerdi valide la mise au vert

Après le match nul frustrant face au LOSC (1-1), le capitaine de l'OM Leonardo Balerdi est revenu sur cette décision forte de la direction : «À Rome, on a cherché de la cohésion, on s’est rapprochés, on a travaillé fort. On doit maintenant gagner les deux derniers matchs, ça ne dépend que de nous.»

«On va être à ses côtés»

Le défenseur argentin a également tenu à soutenir Geronimo Rulli, le gardien de l'OM, coupable d’une erreur de relance ayant mené à l’égalisation lilloise :

«On est venus chercher une victoire, on ne l’a pas eue, c’est dur, mais on doit rester positifs. Gero (Rulli) sait qu’on est tous avec lui. Il faut penser au Havre, et on va être à ses côtés. Tous les joueurs donnent 100 %, on a fait l’un de nos meilleurs matchs de la saison. Il faut accepter l’erreur.»