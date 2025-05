OM : De Zerbi s'est trompé, il va se faire insulter !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, Roberto De Zerbi a titularisé Ismaël Bennacer contre le LOSC. Alors que l'international algérien a été remplacé dès le début de la deuxième mi-temps, Florent Gautreau a affirmé que le coach de l'OM avait fait une erreur en l'alignant d'entrée. Après avoir donné raison à son confrère, Daniel Riolo a annoncé qu'il allait se faire insulter.

Pour le compte de la 32ème journée de Ligue 1, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du LOSC ce dimanche soir. Alors qu'il semblait avoir perdu sa place de titulaire, Ismaël Bennacer a retrouvé le XI de Roberto De Zerbi au stade Pierre-Mauroy. Toutefois, l'international algérien est passé à côté de son match. D'ailleurs, Ismaël Bennacer a été remplacé par Valentin Rongier dès le début du second acte.

«Je ne sais pas pourquoi il l’a remis»

Présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, Florent Gautreau a pointé du doigt l'erreur de Roberto De Zerbi d'avoir titularisé Ismaël Bennacer face au LOSC. « Ce que je ne comprends pas dans la compo de De Zerbi, et il l’a rectifié très vite à la mi-temps, c’est Bennacer. Il n’était pas très bon et a perdu sa place, et puis là, je ne sais pas pourquoi il l’a remis. Il l’a sorti et de suite c’est allé beaucoup mieux », a affirmé le journaliste de RMC Sport.

«C’est sur toi que tomberont toutes les insultes»

Dans la foulée, Daniel Riolo a appuyé les propos de Florent Gautreau, avant d'annoncer qu'il allait se faire insulter à sa place. « C’est bien que tu l’aies dit en premier, c’est sur toi que tomberont toutes les insultes à ce sujet et pas sur moi », s'est-il réjoui.