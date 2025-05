Signature immédiate au PSG, Riolo hallucine

Alexis Brunet

Depuis quelques mois, Gianluigi Donnarumma est devenu l’un des meilleurs gardiens d’Europe, sauvant à de nombreuses reprises le PSG en Ligue des champions. Une belle revanche pour l’Italien, car en début de saison, beaucoup de supporters parisiens souhaitaient que le joueur de 26 ans s’en aille pour laisser sa place à Lucas Chevalier.

Mercredi soir, le PSG affronte Arsenal en demi-finale retour de Ligue des champions. Les Parisiens ne savent pas encore s’ils pourront s’appuyer sur Ousmane Dembélé pour venir à bout des Gunners, mais ils pourront toutefois compter sur Gianluigi Donnarumma. Déjà décisif lors du match aller, l’Italien qui est très en forme depuis quelque temps sera encore l’un des atouts majeurs du club de la capitale.

Chevalier à la place de Donnarumma, la tendance du début de saison

Si aujourd’hui Gianluigi Donnarumma est l’un des meilleurs gardiens d’Europe, ce n’était pas forcément le cas en début de saison. L’Italien ne brillait alors pas complètement et de nombreux supporters parisiens voulaient à ce moment là qu’il soit remplacé par Lucas Chevalier, ce que n’a pas manqué de souligner Daniel Riolo dans l’After Foot. « Avec le PSG de cette année, il y a toutes ces choses qui sont très positives : la progression d'ensemble d'une équipe qu'on avait probablement pas imaginé atteindre un tel niveau, puisqu'en décembre, on se demandait s'ils allaient passer la phase de poule, et beaucoup dans le club étaient en panique. C'est la progression, le travail d'un coach, des joueurs. Donnarumma, beaucoup de supporters du PSG avaient envie de le renvoyer je ne sais où après le premier match contre Arsenal, pour immédiatement faire signer Chevalier. Il ne faut pas oublier toutes ces choses-là dans une saison, parce que, quand même, ça a existé. »

Donnarumma est proche d’une prolongation

Aujourd’hui l’ombre de Lucas Chevalier ne plane plus sur Gianluigi Donnarumma, et les supporters parisiens sont bien contents de pouvoir compter sur l’Italien. D’ailleurs, le PSG aurait trouvé un accord avec le portier pour une prolongation, d’après les informations du journaliste Romain Collet Gaudin. L’avenir du joueur de 26 ans devrait donc une nouvelle fois s’écrire du côté de Paris.