PSG - 2M€ : Feuilleton surprise sur le mercato !

Axel Cornic

Poussé vers la sortie en aout 2023, Leandro Paredes pourrait apporter de l’argent frais dans les caisses du Paris Saint-Germain. Une clause présente dans son contrat stipule que s’il attend les 80 présences avant le 30 juin 2025, l’AS Roma devra en effet verser 2M€ supplémentaire aux Parisiens après l’indemnité de son transfert à 2,5M€.

Le mercato estival ne début que dans plusieurs semaines, mais une première polémique internationale pourrait bien se dessiner à Paris. La presse italienne nous apprend en effet que l’AS Roma aurait pris une décision plus que surprenante avec Leandro Paredes, qui est arrivé au club en août 2023 en provenance du PSG.

L’incroyable mésaventure de Leandro Paredes

Depuis son arrivée chez les Giallorossi, Leandro Paredes a connu quatre entraîneurs différents avec José Mourinho, Daniele De Rossi, Ivan Juric et finalement Claudio Ranieri. Avec tous, il a été un titulaire en puissance et cette saison il a disputé la plupart des matchs… jusqu’à il y a quelques semaines ! Car l’ancien du PSG n’a même pas joué une minute lors des trois derniers matchs de l’AS Roma, restant donc sur le banc face à l’Hellas Verona, l’Inter et la Fiorentina.

Démenti de la Roma

Cette situation a évidemment rapidement alerté les observateurs et ce mardi, La Gazzetta dello Sport nous dévoile que la raison serait assez simple : l’AS Roma ne voudrait pas verser 2M€ au PSG. Lors de l’accord passé en 2023, une clause stipulait en effet que les Giallorossi doivent vers 2M€ supplémentaires aux Parisiens si Leandro Paredes atteint la barre des 80 matchs. Or, il est est actuellement bloqué à 79 et il ne devrait vraisemblablement plus rejouer avant la fin de la saison ! A noter toutes fois que des sources internes au club romain auraient démenti ces informations, assurant que c’est un choix sportif et que de toute façon, 75 % des bonus dus à Paris auraient déjà été payés.