Luis Enrique l’annonce, un joueur «au-dessus de la moyenne» signe au PSG

Retenu par le Napoli l’année dernière, Khvicha Kvaratskhelia a fini par poser ses valises dans la capitale durant le mois de janvier, s’engageant en faveur du Paris Saint-Germain pour 70M€ hors bonus. Présent face à la presse avant de retrouver Arsenal, Luis Enrique a salué l’excellente intégration de l’international géorgien.

Cet hiver, le PSG est enfin parvenu à ses fins avec Khvicha Kvaratskhelia. Considéré comme la grande priorité du club depuis de longs mois, l’international géorgien a débarqué en cours de saison en provenance du Napoli pour 70M€, trouvant rapidement sa place dans l’équipe dirigée par Luis Enrique. Ce dernier se montre d’ailleurs sous le charme de sa recrue hivernale.

« Il est entré dans ce processus avec une belle ouverture d'esprit »

« Quand on a eu la possibilité de le faire signer il y a une ou deux saisons on n'a pas pu le faire. Nous le connaissions bien. Il est jeune mais il a beaucoup d'expérience. Je dois dire que pour un joueur qui change de pays, de football, c'est difficile. Il est entré dans ce processus avec une belle ouverture d'esprit. Ses qualités sont au-dessus de la moyenne, je suis très fier de ses performances, content de ce qu'il fait avec et sans ballon », a savouré Luis Enrique ce mardi, à la veille de la demi-finale retour de Ligue des champions contre Arsenal.

« Je me sens vraiment bien ici »

Dans un entretien accordé aux médias du club, Khvicha Kvaratskhelia reconnaissait vivre une adaptation presque parfaite au PSG. « Je pense que le plus difficile, c'est qu'un transfert en hiver peut aussi être compliqué pour l'entraîneur, car on rejoint l'équipe en milieu de saison. Le temps d'adaptation est court, cependant, je pense m'être plutôt bien adapté, grâce au Président, au staff, aux entraîneurs, au club et, bien sûr, aux joueurs, qui m'ont réservé un accueil chaleureux. Je me sens vraiment bien ici et ce soutien m'aide à être plus performant sur le terrain », confiait l’ailier de 24 ans.