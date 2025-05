Officiel : Le PSG annonce un joueur majeur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le suspense est enfin levé pour les supporters du Paris Saint-Germain : Ousmane Dembélé sera bien présent pour la demi-finale retour de Ligue des champions contre Arsenal. Touché la semaine dernière lors de la première manche, l'international français s'est entraîné avec le groupe et Luis Enrique a confirmé sa disponibilité.

C’est la question qui taraude les supporters du PSG depuis mercredi soir : Ousmane Dembélé sera-t-il remis à temps pour la demi-finale retour de Ligue des champions face à Arsenal ? Buteur lors du match aller, l’international français avait quitté les siens à la 70e en raison d’un « étirement musculaire des ischio-jambiers de la cuisse droite ». Un petit pépin physique qui ne le privera pas du choc de la semaine.

« Je l'ai à ma disposition demain »

Présent en conférence de presse à la veille du grand rendez-vous au Parc des Princes, Luis Enrique a révélé qu’Ousmane Dembélé sera bien dans le groupe : « Deux jours qu'il s'entraîne avec le groupe. Je l'ai à ma disposition demain ». Le numéro 10 du PSG sera-t-il aligné d’entrée ? Il faudra encore attendre pour le savoir.

« Il se sent bien »

Un peu plus tôt ce mardi, Achraf Hakimi s’était montré optimiste face à la presse. « Il a bien récupéré. J'ai pu parler avec lui, il se sent bien, a indiqué le latéral droit marocain. L'entraîneur prendra la décision, s'il n'est pas là il y aura quelqu'un d'autre c'est un joueur très important mais il nous aide sur le terrain et en dehors du terrain. »