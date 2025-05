Donnarumma - PSG : L’OM veut tout gâcher !

Axel Cornic

Très critiqué depuis sa signature en 2021, Gianluigi Donnarumma semble définitivement avoir franchi un cap cette saison, puisqu’il est l’un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Il pourrait bien rafler un nouveau titre de Meilleur gardien de Ligue 1 lors des Trophées UNFP du 11 mai prochain, mais du côté de l’Olympique de Marseille on rêve d’un très gros coup.

La rivalité est un peu à sens unique depuis quelques années. L’OM regarde de loin le PSG abattre record après record en Ligue 1, mais espère tout de même revenir un peu dans la course avec la signature de Roberto De Zerbi et le nouveau projet entamé l’été dernier. Et la lumière pourrait bien venir des Trophées UNFP…

Rulli, seul joueur de l’OM nommé

La Gazzetta dello Sport laisse entendre que l’OM croiserait les doigts pour Géronimo Rulli, seul Marseillais nommé aux Trophées UNFP. L’Argentin sera en concurrence avec Lucas Chevalier (LOSC), Lucas Perri (OL), Dorde Petrovic (RC Strasbourg), mais surtout un certain Gianluigi Donnarumma (PSG), qui a déjà remporté le titre de Meilleur gardien de Ligue 1 en 2024 et en 2022.

Une première après Mandanda ?

Le défi est immense pour l’OM, même si Géronimo Rulli a réalisé une très belle saison. Le titre de Meilleur gardien de Ligue 1 n’est plus revenu à Marseille depuis 2018, lorsque Steve Mandanda le remportait pour la cinquième fois de sa carrière. Ces dernières années le PSG a souvent raflé la mise avec Donnarumma donc, mais également Keylor Navas. Les seules exceptions sont Mike Maignan en 2019 avec le LOSC et Brice Samba en 2023 avec le RC Lens.