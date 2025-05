OM : Un malaise avec l'entraîneur ? Il déballe tout

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déçu du jeu proposé par l’OM cette saison, Eric Di Meco attend des changements cet été, alors que le club devrait retrouver la Ligue des champions. L’ancien marseillais espère que l’effectif sera amélioré et surtout que Roberto De Zerbi aura son mot à dire sur les recrues. Selon lui, le technicien italien n’a pas choisi la grande majorité de son effectif l’année dernière.

Roberto De Zerbi va encore devoir faire ses preuves. Dans le Super Moscato Show sur RMC, Eric Di Meco s’est dit « déçu » de la première saison du technicien italien à Marseille et s’est souvent « ennuyé » devant les matchs de l’OM. Alors que le club devrait retrouver la Ligue des champions, il espère que l’effectif sera amélioré cet été et surtout que Roberto De Zerbi sera plus consulté que l’année dernière en ce qui concerne le mercato.

« Je ne suis pas sûr que De Zerbi ait choisi la grande majorité de son effectif »

« J’ai hâte de le voir la saison prochaine avec une équipe qui joue la Ligue des champions, des moyens supplémentaires et une implication peut-être supérieure dans le recrutement. Je ne suis pas sûr que De Zerbi ait choisi la grande majorité de son effectif l’an dernier. Il a eu Greenwood. J’espère qu’on pourra lui donner les joueurs dont il a besoin pour son projet de jeu. Ils vont recruter pour faire la Ligue des champions, avec cette équipe-là tu fais pas 1 point encore une fois », a déclaré Eric Di Meco.

« De Zerbi a besoin de matos pour jouer la Ligue des champions »

L’ancien joueur de l’OM attend notamment des défenseurs à associer à Leonardo Balerdi et un attaquant pour entourer Amine Gouiri : « J’ai hâte de voir venir des défenseurs centraux aux côtés de Balerdi. Parce que si tu veux jouer à quatre derrière, pour moi, même si ça a tenu à Lille, j’ai toujours des gros doutes sur ça. Devant, il va peut-être falloir un véritable avant-centre à un moment donné. Même si Gouiri fait la maille, il a peut-être besoin d’un véritable avant-centre autour de lui. De Zerbi a besoin de matos pour jouer la Ligue des champions la saison prochaine et surtout j’espère qu’il en choisira une grande majorité. »