De Zerbi - OM : Un complot dénoncé à l’étranger ?

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier, Roberto De Zerbi s’approche du terme de sa première saison en Ligue 1 et sauf grosse désillusion, il devrait atteindre son objectif de ramener l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Pourtant, cela ne semble pas suffire pour lui offrir une place parmi les plus grands entraîneurs du Championnat français.

Sa signature a été une véritable surprise. Tout le monde pensait que l’OM allait traverser une période noire après une saison catastrophique, qui s’est terminée sur aucune qualification en compétition européenne. Pourtant, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont frappé un très gros coup en attirant Roberto De Zerbi, relançant totalement l’engouement à Marseille.

De Zerbi ne sera pas aux Trophées UNFP

Des mois après, on peut dire que c’est un franc succès, même si l’OM est passé par toutes les émotions cette saison et n’a pas encore totalement bloqué sa qualification en Ligue des Champions. Pourtant, De Zerbi ne fait pas partie des nommés pour le titre de Meilleur entraîneur de Ligue 1, à quelques jours de la cérémonie des Trophées UNFP qui se tiendra ce dimanche 11 mai, à Paris. On retrouve en effet Luis Enrique (PSG), Adi Hütter (AS Monaco), Liam Rosenior (RC Strasbourg), Bruno Génésio (LOSC) et Eric Roy (Stade Brestois).

Un complot anti-italien ?

Ce choix n’a pas manqué de faire réagir de l’autre côté des Alpes. C’est le cas de La Gazzetta dello Sport qui s’interroge sur l’absence de Roberto De Zerbi, dont l’équipe de l’OM est pourtant deuxième de Ligue 1, avec d’ailleurs la deuxième meilleure attaque juste derrière le PSG. L’idée d’un complot anti-italien est ainsi évoqué à demi-mot, avec un léger parallèle fait avec son compatriote Carlo Ancelotti, passé par Paris et qui en 2013 avait été contraint de partager le trophée avec le Français Christophe Galtier qui entraînait à cette époque l’ASSE.