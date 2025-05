Transferts : Laurent Delahousse annonce un gros coup au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a frappé fort cet hiver sur le marché des transferts avec l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli pour 70 millions d'euros. L'attaquant géorgien, déjà adopté par les supporters, séduit par son style. Laurent Delahousse, journaliste à France Télévisions, ne tarit pas d'éloges à son égard.

Cet hiver, le PSG a accueilli un renfort de taille en la personne de Khvicha Kvaratskhelia. Priorité des dirigeants depuis un certain temps, l’attaquant géorgien est arrivé en provenance du Napoli pour environ 70M€ hors bonus et n’a pas traîné avant de trouver sa place dans l’équipe dirigée par Luis Enrique. Les supporters sont séduits, y compris les plus connus.

« C’est un combattant, un physique, une attitude atypique »

Journaliste et présentateur du 20H de France 2 le week-end, Laurent Delahousse, que l’on a déjà aperçu à plusieurs reprises du côté du Parc des Princes, se montre séduit par l’élégance de l’ancien napolitain. « C’est un combattant, un physique, une attitude atypique, souligne-t-il dans Le Parisien. On dirait qu’il est revenu des années 1970 et qu’il aurait pu jouer à Saint-Étienne avec ses chaussettes mi-baissées et sa capacité de dribbler en accélérant. »

« Un partenaire parfait »

Récemment, Bixente Lizarazu s’enflammait également pour Khvicha Kvaratskhelia. « C'est un chien ce mec ! Il attaque, il défend, c'est un partenaire parfait », saluait le champion du monde sur le plateau de Téléfoot. En 22 apparitions sous le maillot du PSG, Kvara totalise 4 buts et 6 passes décisives.