OM : Transfert à 11M€, il sort du silence !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté au Panathinaïkos cette saison, avec une option d’achat dont le montant est estimé à 11M€, Azzedine Ounahi s’est récemment exprimé sur son avenir. Annoncé dernièrement dans le viseur de l’Arabie Saoudite, l’international marocain, sous contrat jusqu'en juin 2027 avec l’OM, n’a pas écarté la possibilité de rester en Grèce.

Décevant depuis son arrivée en provenance d’Angers en janvier 2023 et n’entrant pas dans les plans de Roberto De Zerbi, Azzedine Ounahi a quitté l’OM l’été dernier en prêt. Prêté au Panathinaïkos, avec une option d'achat estimée à 11M€, l’international marocain (38 sélections) a retrouvé des couleurs en Grèce, où il a disputé 36 matchs cette saison, pour 5 buts et 7 passes décisives.

« C’est une décision qui devra être prise à trois : le Panathinaïkos, Marseille et moi »

Azzedine Ounahi a notamment été buteur dimanche lors de la victoire du Panathinaïkos face à l’AEK Athènes (1-2). Une rencontre après laquelle il s’est exprimé sur son avenir. « Je suis heureux de cette saison, d’avoir pu aider le Panathinaïkos et de jouer au football. Je répète que je suis heureux ici, je suis satisfait de cette saison au Panathinaïkos. J’ai eu beaucoup de discussions avec le club, maintenant il faut connaître la volonté du club et le projet pour la saison prochaine. Après, je ne suis pas fermé à une éventuelle prolongation. C’est une décision qui devra être prise à trois : le Panathinaïkos, Marseille et moi », a déclaré le milieu de terrain âgé de 25 ans, dans des propos relayés par Football Club Marseille.

L’Arabie Saoudite toujours intéressée par Ounahi

Reste à savoir si le Panathinaïkos sera disposé à lever son option d’achat de 11M€, ce qui ne semblait pas être la tendance dernièrement. Azzedine Ounahi est encore sous contrat jusqu'en juin 2027 avec l'OM et aurait d'autres portes de sortie, notamment en Arabie Saoudite. Comme indiqué par Foot Mercato, plusieurs clubs saoudiens seraient intéressés et suivraient attentivement ses performances en Grèce.