OM - Transfert à 17M€ : C'est confirmé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Henrique serait à deux pas de rejoindre l'Inter, finaliste de la Ligue des champions. L'OM a agi en conséquence en engageant des discussions avec l'entourage de Manor Salomon. Prêté par Tottenham à Leeds, l'ailier israélien de 25 ans sort d'une saison pleine en Championship. Contactée, une source proche du joueur a fait le point sur son avenir.

A l’OM, le recrutement d’un défenseur central est présenté comme « une priorité absolue ». Ce qui n’empêche pas de regarder ailleurs, notamment sur le poste d’ailier gauche, bientôt amoindri en raison du départ à l’Inter de Luis Henrique. Le joueur brésilien se serait déjà entendu avec le finaliste de la Ligue des champions et il ne manque plus que le feu vert de l’OM pour acter ce transfert. Selon les informations de Team Football, la formation phocéenne aurait pris les devants en cherchant son remplaçant sur le marché.

Intérêt confirmé pour l'OM

Selon les informations du média, un nom circule en interne depuis plusieurs mois, celui de Manor Salomon, valorisé 17M€. Auteur de 10 buts et 12 passes décisives sous le maillot de Leeds cette saison, l’ailier israélien de 25 ans, prêté par Tottenham, a éveillé l’intérêt de plusieurs équipes en Europe, mais aussi de Roberto de Zerbi qui aurait déjà validé son profil. « Aux vues de la saison de Manor, de très nombreux clubs se renseignent sur sa situation. En France ? Oui, un grand club du sud » a confié un proche de Salomon au média.

Salomon prévient l'OM

Toutefois, Salomon donne sa priorité à la Premier League. « Manor s’éclate à Fulham, mais il est sous contrat avec les Spurs. Il aime la Premier League, mais dans le foot, on ne sait jamais… Tout dépendra de ce que voudra faire Daniel Levy (le président des Spurs). Manor aime le foot anglais et il privilégiera la Premier League… Mais dans le foot, on ne sait jamais ce qui peut arriver » a déclaré cette source.