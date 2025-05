Transfert de Laporte : La grande annonce de l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Désireux de s'appuyer sur une défense à quatre la saison prochaine, Roberto de Zerbi va être servi. Selon les informations de la presse régionale, l'OM aurait avancé sur le dossier Aymeric Laporte. Lié à Al-Nassr jusqu'en 2026, le joueur franco-espagnol aurait de grandes chances de rejoindre la cité phocéenne la saison prochaine, même si la direction laisse planer un doute sur la faisabilité de cette opération.

Ce mercredi, alors que dans la capitale, les regards sont tournés vers la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, La Provence fait sa UNE sur le prochain mercato estival de l’OM. Et à ce jeu, le club marseillais pourrait avoir une longueur d’avance sur ses concurrents puisqu’un accord aurait été trouvé avec un joueur.

La première recrue estivale est annoncée ?

Lié à Al-Nassr jusqu’en 2026 et champion d’Europe l’année dernière avec l’Espagne, Aymeric Laporte devrait rejoindre l’OM la saison prochaine, mais seulement en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions. A deux matches de la fin du championnat, le club phocéen est sur le podium, mais sous la pression de plusieurs autres équipes.

L'OM sort du silence

Interrogées par le média régional sur cette piste Laporte, des sources au sein de l’OM laissent planer le doute en indiquant que le défenseur de 30 ans fait partie « d’une liste de cinq ou six joueurs établie pour venir renforcer l’arrière-garde ». Il faudra certainement attendre la fin de la saison pour y voir plus clair.