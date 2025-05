30M€ : Transfert confirmé à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Luis Henrique semble se rapprocher de plus en plus d’un transfert à l’Inter Milan. Le Brésilien se serait déjà mis d’accord avec le club italien, qui doit désormais s’entendre avec l’OM. Si la Juventus serait également intéressée, elle aurait une longueur de retard dans ce dossier et ce sont les Nerazzurri qui tiendraient la corde.

Revenu en janvier 2024 après avoir passé un an et demi en prêt à Botafogo, Luis Henrique devrait vivre ses deux derniers matchs avec l’OM contre Le Havre et Rennes. Un temps annoncé dans le viseur du Bayern Munich, l’ailier âgé de 23 ans semble plutôt se rapprocher de l’Inter Milan.

Accord trouvé entre l’Inter Milan et Luis Henrique

D’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, Luis Henrique se serait d’ores et déjà mis d’accord avec le Nerazzurri. Un contrat de cinq ans l’attendrait à l’Inter Milan, qui doit désormais trouver un terrain d’entente avec l’OM, où le Brésilien est sous contrat jusqu'en juin 2028.

La Juventus intéressée, mais Luis Henrique se rapproche de l’Inter

L’Inter Milan proposerait 25M€, alors que l’OM attendrait 30M€ pour laisser partir Luis Henrique. Un dossier dans lequel la Juventus aurait également pris des renseignements. Mais selon Gianluca Di Marzio, la Vieille Dame aurait une longueur de retard et tout porte à croire que l’Inter Milan sera le prochain club du Marseillais.